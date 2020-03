Gewessler gibt Startschuss für 100 Prozent Strom aus Erneuerbaren Quellen

Umweltministerin Leonore Gewessler will das von der Strombranche sehnsüchtig erwartete Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) per Anfang 2021 in Kraft treten lassen. Das kündigte die auch für Klimaschutz und Energie zuständige Grünen-Politikerin am Montagabend an. Damit wolle man der Branche Planungssicherheit für die Umstellung auf 100 Prozent Strom aus Erneuerbaren bis 2030 geben.

Sobald wie möglich wolle man zu dem Gesetz mit den Stakeholdern in einen Dialog treten und es noch vor dem Sommer in Begutachtung geben, versicherte die Ressortchefin beim „trendforum“ des E-Wirtschaftsverbandes „Oesterreichs Energie“. Dessen Präsident Leonhard Schitter urgierte als künftige Ökostrom-Förderung variable Marktprämien, die technologiespezifisch vergeben werden, um Klumpenrisiken (damit ist die Häufigkeit von Ausfallsrisiken gemeint) zu vermeiden.

Rückenwind wie nie

Die Grün-Politikerin Gewessler ortet für den Klimaschutz, die Energiewende und den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Österreich derzeit „so viel Zustimmung in der Bevölkerung wie noch nie zuvor. Wenn wir die Segel setzen, kommen wir richtig weit in der Zielsetzung.“

Auch Stromnetze oder Stromhandel könnten ohne Plan nicht funktionieren, „das wollen wir gewährleisten“, versicherte die Grünen-Ministerin. Es gehe zudem um Anpassungen im Strommarkt-Design und den Ausbaupfad bei Erneuerbaren. So werde man sich etwa ansehen, inwieweit Deponien oder auch Freiflächen für Photovoltaik-Anlagen (PV) genutzt werden könnten. „Denn klar ist: Wir brauchen eine Million PV-Dächer, und wir werden mehr Flächen nutzbar machen müssen“, sagte die Ministerin, die früher unter anderem bei der Umweltorganisation Global 2000 tätig war.

Gaskraftwerke zur Versorungssicherheit

Zu den von Schitter als Notwendigkeit bezeichneten Netzreserven in Form rasch zuschaltbarer Gaskraftwerke räumte die Ministerin ein, dass diese etwa für den Netzbetreiber APG wichtig seien, der solche Kraftwerksleistungen zum Erhalt der Versorgungssicherheit kontrahieren muss. Bis Jahresende werde es Klarheit geben, was eine mit EU-Recht kompatible neue Regelung betreffe, so Gewessler. Auch Brigitte Ederer vom Forum Versorgungssicherheit machte sich beim trendforum dafür stark, effiziente Gaskraftwerke vorzuhalten, „auch wenn diese vielleicht nur tausend Stunden im Jahr arbeiten - aber genau diese tausend Stunden machen es dann vielleicht am Ende aus“.