"Phönix" für beste Start-ups und Prototypen

Mit dem österreichischen Gründerpreis "Phönix" wurden am Donnerstag die besten Start-ups, Spin-offs, Prototypen und Unternehmerinnen ausgezeichnet. In der Kategorie "Female Entrepreneurs" ging der Preis an Evelyn Haslinger, Gründerin der Symflower GmbH, in der Kategorie "Prototyp" war ein Forscherteam der Boku erfolgreich. Die Kategorie "Spin-Off" entschied die Parity Quantum Computing GmbH für sich, in der Kategorie "Start-up" siegte der Online-Bauernmarkt "markta".

Sieger in der Kategorie "Start-up" wurde Österreichs erster Online-Bauernmarkt markta GmbH. Dieser will regionale Lebensmittelproduzenten mit Menschen zusammenbringt, die auf der Suche nach hochwertigen und regionalen Bio-Produkten sind und damit die regionale Wirtschaft und Kleinproduzenten aus der Umgebung stärken (https://markta.at/).

Die Kategorie "Spin-Off" entschied die Innsbrucker Parity Quantum Computing GmbH für sich. Die patentierte Architektur des Unternehmens soll es ermöglichen, Quantencomputer mit sehr reduzierter Komplexität und damit skalierbar zu bauen. Zusammen mit einem eigens entwickelten Betriebssystem sollen industrierelevante Probleme früher und mit vergleichsweise kleineren Chips gelöst werden.