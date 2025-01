Altersvorsorge wird für viele unleistbar: Besonders Frauen betroffen

Fast jeder zweite Österreicher weiß über sein Guthaben am staatlichen Pensionskonto Bescheid. Bloß: Nur rund die Hälfte ist damit auch zufrieden. Das zeigt eine repräsentative IMAS- Befragung rund um das Thema der privaten Altersvorsorge unter 1.000 Menschen zwischen 16 und 65 Jahren im Auftrag der Erste Bank und der Wiener Städtischen. Vor allem Frauen sehen finanzielle Probleme im Alter auf sich zukommen.

78 Prozent der Österreicher machen sich Sorgen darüber, dass der Staat aufgrund der demografischen Entwicklung immer mehr Geld für die Finanzierung der Pensionen zuschießen muss. Die private Vorsorge deutlich stärker fördern, um so den Staat zu entlasten, wünschen sich 39 Prozent der Befragten. Die Pensionsbeiträge der Berufstätigen erhöhen oder das gesetzlich festgelegte Regelpensionsalter anheben, ist mit 15 bzw. 12 Prozent ziemlich unbeliebt. Ganz abgeschlagen ist die Option, die gesetzlich festgelegten Pensionen zu kürzen (3 Prozent).

Sinnvoll selbst vorzusorgen

Selbst Vorsorge zu betreiben und möglichst frühzeitig mit privater Vorsorge zu starten, wird am häufigsten als sinnvoll erachtet (83 Prozent), um das Risiko einer Altersarmut zu reduzieren. Eine umfassende finanzielle staatliche Förderung der privaten Altersvorsorge nennen 79 Prozent, immer Vollzeit arbeiten, damit die Pension (später) höher ist, 69 Prozent. 61 Prozent nennen eine höhere Mindestpension für alle und 38 Prozent länger als das gesetzliche Pensionsantrittsalter arbeiten. "Es gibt durchaus Menschen, die auch im Alter gerne arbeiten", so Brandtmayer. 6 von 10 Befragten gehen davon aus, in der Pension arbeiten müssen, um sich den gewünschten Lebensstandard auch im Alter erhalten zu können.

Bei der eigenen finanziellen Vorsorge geben jedoch 63 Prozent an, sich infolge der Teuerung die Vorsorge nicht mehr leisten zu können. Auch in diesem Punkt sind Frauen benachteiligt. Männer können demnach mit 299 Euro pro Monat im Durchschnitt signifikant mehr als Frauen mit 192 Euro zur Seite legen. "Wobei diese Differenz schon deutlich reduzieren werden konnte", merkt Gerda Holzinger-Burgstaller, Vorstandsvorsitzende der Erste Bank Oesterreich, an. Frauen würden allerdings noch immer überdurchschnittlich auf Sparbücher/Sparkarten zur Vorsorge setzen.