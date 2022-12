Parteien einig bei Importverbot kommerzieller Haiprodukte

Squalen etwa, ein Stoff, der aus Haifischleber gewonnen werden kann und im menschlichen Stoffwechsel eine wichtige Rolle spielt, komme auch in Pflanzen vor. Hai-Produkte finden sich auch, meist nicht eindeutig gekennzeichnet, in Hundefutter, Fischmehl oder Düngemitteln, aus Hai-Haut werden Lederprodukte hergestellt. Squalen wird nicht nur in der Alternativmedizin eingesetzt, sondern etwa auch als Basis für Schmier- und Reinigungsmittel.

Haie in Schmuck, Kosmetika oder Industrie

Neben der Vermarktung von Fleisch und Haut landen Haie in Schmuck, Kosmetika, oder als Basisstoffe in der Industrie. Der kommerzielle Import aller Bestandteile inklusive der Nebenprodukte soll nun komplett verboten werden. Durch Überfischung und Zerstörung ihrer Lebensräume sind aktuell fast alle Hai-Arten vom Aussterben bedroht. Neben der strengen Regulierung der Hochsee-Fischerei und Haifangverboten sei ein Verbot des Handels mit kommerziellen Haiprodukten eine wesentliche Maßnahme, die Spezies vor dem Aussterben zu retten, so die Experten.