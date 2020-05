Parlament verabschiedet neues Sparpaket

"Es ist ein optimistisches Zeichen. Der erste Schritt wurde gemacht. Der nächste Schritt ist die Billigung des Haushaltes (am kommenden Sonntag)", erklärte Regierungschef Antonis Samaras. Vor der Abstimmung sprach Samaras von der wichtigsten Entscheidung seit Jahrzehnten. Es sei "eine Entscheidung zwischen Euro oder Drachme", so der Regierungschef. "Heute ändern wir alles ein für alle Mal. Wir schaffen Privilegien ab und bekämpfen die Steuerhinterziehung. Das ist eine Revolution", fügte Samaras hinzu.

"Sie sind Merkelisten", warf Oppositionschef Alexis Tsipras vom Bündnis der radikalen Linken (SYRIZA) der Koalition vor, nur Befehle der deutschen Kanzlerin Angela Merkel auszuführen. Weiters bestand Tsipras auf Neuwahlen, da das Land am Sparkurs zugrunde gehen würde. "Das Volk wird Sie dazu zwingen", soTsipras.

Am Mittwoch gingen in Athen rund 100.000 Griechen gegen das Sparprogramm auf die Straße - am Dienstag hatte der zweitägige Protest begonnen. Brandsätze flogen, die Polizei musste Tränengas einsetzen. Schließlich wurde die größte Demonstration seit Monaten wegen starken Regens aufgelöst.