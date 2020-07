Papier-Industrieller Thomas Salzer: „Der Standort wird gestärkt“

Was muss denn Europa aus dieser Krise lernen?

Europa sollte aus dieser Krise lernen, dass es ein gemeinsames Europa gibt. Natürlich machen die Staaten Regeln, wie man sich vor Ansteckung mit Covid-19 schützt. Deswegen aber geltendes Recht außer Kraft zu setzen und alle Grenzen zu sperren ist nicht akzeptabel. Es wäre eine europäische Aufgabe, Corona-Hotspots zu finden, aber jedes Land hat eine eigene Corona-App entwickelt. Das ist sinnlos.

Ich höre da auch Kritik an der eigenen Bundesregierung heraus?

Das ist eine Kritik an allen Regierungen in Europa, da kann man die eigene nicht ausnehmen.

Thema Nachhaltigkeit: Die Industrie betont gerne, Teil der Lösung zu sein, hat aber einen Anteil von einem Fünftel am weltweiten -Ausstoß. Wie kann die Industrie Teil der Lösung sein?

Indem wir in Europa Forschung und Innovation fördern, um neue Technologien im Bereich der Energieumwandlung zu nutzen. Wir hätten in Europa tolle Möglichkeiten mit dem Thema Wasserstoff. Da sind wir den USA und China weit überlegen, weil es dort die Gasnetze dafür nicht gibt. Außerdem hat die Industrie schon gezeigt, dass sie Wachstum in der Produktion von der -Intensität entkoppeln kann. Probleme haben wir bei Verkehr und Landwirtschaft. Wo wir aufpassen müssen ist, dass Produktionen in Europa, die an sich sauber sind, so mit -Abgaben verteuert werden, dass die Produkte erst wieder in Ländern produziert werden, wo man es mit den Bestimmungen nicht so genau nimmt.