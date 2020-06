Neuer IV-Präsident Georg Knill will Kurzarbeit bis in den Winter

Der am Donnerstag neu gewählte Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Knill, unterstützt den Standpunkt der österreichischen Regierung bei der Debatte um nicht rückzahlbare Zuschüsse für EU-Krisenländer. Er sieht Österreich gemeinsam mit Schweden, den Niederlanden und Dänemark nicht in der Runde der Sparsamen, sondern „in der Runde der Vernünftigen“.

Komplexe Wirtschaft

Es sei nicht zielführend, Geld in Krisenländer zu schicken und das nicht an Reformen zu knüpfen. „Die Hilfe würde dann verpuffen“, sagt Knill. Es gebe zwar Bedarf an Unterstützung, doch müsse diese auf EU-Ebene koordiniert werden.

Die Krisenhilfe der Regierung in Österreich war aus seiner Sicht bisher positiv. „Die Überbrückungsfinanzierung war eine erste wichtige Hilfe, jetzt muss man Kapitalsicherungsmaßnahmen setzen“, sagt Knill. Er habe allerdings auch gesehen, dass es für viele nicht zufriedenstellende Lösungen gegeben habe, doch das zeige wiederum, wie komplex die Wirtschaft insgesamt geworden sei.

Hoher Stellenwert

In seiner Antrittsrede am Freitag betonte Knill den hohen Stellenwert der österreichischen Industrie. Diese sei ein Garant für den Fortschritt und treibe diesen an. Eine Millionen Menschen würden in der Industrie Beschäftigung finden, der Sektor stehe damit auch für Wohlstand.