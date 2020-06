Einkauf: "Was in die Wurst kommt, ist wurst"

In deutschen Ställen stehen im Durchschnitt zehn Mal mehr Tiere als auf heimischen Höfen. Der größte deutsche Fleischverarbeiter produziert an nur einem seiner Standorte so viel wie alle österreichischen Betriebe zusammengenommen. Freilich heißt größer nicht automatisch schlechter.

Doch was die Tierschutzbedingungen angeht, läuft Österreich ziemlich außer Konkurrenz. "Bei der Putenmast sind wir das einzige Land in der EU, das die Besatzdichte gesetzlich regelt", sagt Karl Feichtinger vom Geflügelverarbeiter Wech. Die Tiere haben damit bis zu 75 Prozent mehr Platz als Artgenossen im Ausland. Klingt gut, ist aber nur die halbe Wahrheit. "Der Gesetzgeber definiert zwar strenge Tierschutzbestimmungen, doch im Einkauf interessiert er sich nicht mehr für diese", so Feichtinger. Bei Bestellungen von Lebensmitteln für Kantinen gilt dann plötzlich das Billigstbieterprinzip. So wie auch bei vielen Wirten. In Summe geht es um keine kleinen Mengen. Immerhin konsumieren die Österreicher etwa die Hälfte des Fleischs außerhalb ihrer eigenen vier Wände. "Und da reden wir fast ausschließlich von Importware. Bei Pute hat heimische Ware sicher einen Anteil von weniger als fünf Prozent", sagt Feichtinger, zu dessen Firma der letzte verbliebene Putenschlachthof in Österreich gehört.