Branchenvertreter kritisieren Ausbeutung von Erntehelfern

Entlohnung unter Kollektivvertrag

Die Gewerkschaft PRO-GE und die Szenoieri-Kampagne für die Rechte von in Österreich tätigen Erntehelfern hatten am Mittwoch von einem Skandal auf einem Spargelbetrieb im Bezirk Gänserndorf berichtet. Demnach deckte eine Rumänin "unhaltbare Zustände" auf. Sie und ihre Landsleute, die seit Ende April als Erntearbeiter auf dem Spargelfeld gearbeitet hatten, hätten für vier Euro Stundenlohn 14 Stunden am Tag an sechs bis sieben Tagen die Woche schuften müssen und seien teils zu acht in einem schimmligen Zimmer untergebracht gewesen, das auch noch vier Euro pro Kopf und Nacht gekostet habe.