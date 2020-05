Neuerlich Erntehelfer eingeflogen

140 weitere Erntehelfer sind am Dienstag am Flughafen in Linz erwartet worden. Sie wurden aus dem Kosovo eingeflogen und sollen vor allem auf den Feldern in Oberösterreich arbeiten. Das sagte der Organisator der Flüge und Geschäftsführer des Verbands der Obst- und Gemüseproduzenten Oberösterreich, Stefan Hamedinger, zur APA.

In den vergangenen Wochen sind schon insgesamt 1.040 Helfer mit sechs Flügen aus Rumänien, der Ukraine und nunmehr dem Kosovo nach Österreich gekommen. Sie werden großteils in Oberösterreich, aber auch in Niederösterreich und Tirol und sogar in Vorarlberg, Kärnten und der Steiermark beschäftigt.

Schlüsselarbeitskräfte

Auf dem Landweg seien durch die Arbeitspendlerregelung weitere Helfer aus den Nachbarländern nach Niederösterreich, ins Burgenland und in die Südoststeiermark gekommen. Es handelt sich um routinierte "Schlüsselarbeitskräfte", die nicht nur einfache Tätigkeiten erledigen, sondern auch Traktoren fahren und Erntemaschinen bedienen können und damit die Landwirte entlasten: Diese müssen dann nicht mehr auf den Feldern arbeiten, sondern können sich um die gesamte Betriebsorganisation - etwa Reparaturen - und die Vermarktung kümmern, berichtete Hamedinger.