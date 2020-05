Streit unter Erntehelfern endete mit Messerstecherei

Am Dienstag kam es in Andau, Bezirk Neusiedl am See, zu einem Streit zwischen ausländischen Erntehelfern. "Nach einer verbalen Auseinandersetzung griffen zwei Männer im Alter von 19 und 22 Jahren zu einem Messer und stachen auf einen 19-Jährigen ein", erklärt ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland.