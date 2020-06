Hohe Arbeitslosigkeit bei Nicht-Staatsbürgern

Laut Helmut Hofer, Arbeitsmarktexperte am Institut für Höhere Studien (IHS), liegt das vor allem an den Branchen, in denen Ausländer in Österreich tätig sind, etwa der Bauwirtschaft oder dem Bereich Beherbergung und Gastronomie. Im Tourismus haben nur etwa die Hälfte der Arbeitnehmer einen österreichischen Pass.