Österreichs Wirtschaft ist im Aufwärtstrend, aber noch 10 Prozent unter Vorjahr

Ganz langsam geht es mit Österreichs Wirtschaft wieder aufwärts, aber auch in der zweiten Juniwoche lag ihre Leistung zehn Prozent unter dem Vorjahreswert. "Es ist noch ein längerer Weg bis zum Erreichen des Vorkrisen-BIP-Niveaus" schreibt die Österreichische Nationalbank (OeNB) zu ihrem heute Freitag veröffentlichten wöchentlichen Konjunkturindikator.

Vom Start des Lockdowns am 16. März bis zum 14. Juni lag das Bruttoinlandsprodukt in Summe um 16,8 Mrd. Euro unter dem Vergleichswert des Vorjahres und um 18 Mrd. Euro unter dem, was laut Wirtschaftsprognosen, also inklusive dem vorausgesagten Wachstum, für diese Zeitspanne zu erwarten war. Die kumulierten Verluste entsprechen damit knapp 5 Prozent des realen BIP im Jahr 2019 von 375 Mrd. Euro, hält die Nationalbank fest.