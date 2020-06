Wie lange dauert diese Krise? Das sagen Österreichs Manager

Wie lange dauert es noch, bis die Wirtschaft wieder zum Vorkrisen-Niveau zurückkehrt? Diese Frage stellte ein Team um Professor Jonas Puck von der Wiener Wirtschaftsuniversität im April mehr als 400 heimischen Unternehmen. Die Ergebnisse zeigen, dass Österreichs Manager die Dauer der Krise völlig unterschiedlich einschätzen – je nachdem, wie stark sie von den Maßnahmen der Regierung betroffen waren.

Optimistisch zeigt sich das Baugewerbe: Hier gehen Manager davon aus, dass ihr Unternehmen im Schnitt bereits nach knapp acht Monaten wieder in der Normalität ankommen dürfte. Bei Hotel- und Gastronomiebetrieben rechnet man im Schnitt mit einer fast doppelt so langen Erholungsphase, in der Kunst- und Kulturbranche geht man sogar von mehr als zwei Jahren aus.

Soweit, so logisch. Doch die Studie zeigt auch einige überraschende Ergebnisse