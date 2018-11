Opel-Werk: „Das neue Jahr wird sehr herausfordernd“

Je näher das Jahresende rückt, desto größer wird die Unruhe im Opel-Werk in Wien-Aspern. Wie der KURIER Ende August berichtete, benötigt die Getriebe- und Motoren-Fabrik (1250 Mitarbeiter) dringend Nachfolge-Aufträge. Ende 2019 bzw. 2020 läuft die Produktion eines Motors und eines Getriebes für die Modelle Astra, Corsa und Adam aus. Daran hängen etwa 600 Arbeitsplätze. Am Mittwoch und am Donnerstag dieser Woche fanden nun im Opel-Werk die jährlichen Betriebsversammlungen statt.

„Das neue Jahr wird sehr herausfordernd“, soll der Produktionsmanager dabei seiner Mannschaft angekündigt haben. Der Markt sei instabil, man werde bei den Beschäftigungseinteilungen sehr flexibel sein müssen.

Das bedeutet, dass die bereits bestehenden Produktionsschwankungen bei einzelnen Baugruppen weiter anhalten werden. Das kam bei jenen in der Belegschaft, die kontinuierliche Planungen bei der Schichteinteilung bevorzugen, nicht so gut an.

Über neue Produktionsaufträge soll der Manager nichts gesagt haben. Da neue Fertigungslinien aber eine lange Vorlaufzeit benötigen, ist die Nervosität in der Belegschaft verständlich.

„Was uns stört ist, dass wir dazu nichts von der Geschäftsleitung hören“, sagt ein Teilnehmer zum KURIER. „Es liegen uns derzeit auch keine Informationen über eine Entscheidung aus Frankreich vor, ob und welche neuen Linien nach Wien-Aspern kommen werden.“ Die für Oktober angekündigte neue Produktion des PSA-Getriebes MB6 soll derzeit aber aufgebaut werden.