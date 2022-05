Onlinehandel: Jedes zweite Kleidungsstück geht retour

Seit neuestem verlangt die Inditex-Modekette Zara eine Retourengebühr von 1,95 Euro pro Rücksendung – auch in Österreich. In den Filialen kann die Rückgabe aber noch kostenlos erfolgen. Sofern es die entsprechende Abteilung in der Filiale gibt, heißt es auf der Website von Zara. Der japanische Konkurrent Uniqlo hat bereits vor mehr als einem Jahr 2,95 Euro für den Rückversand eingeführt. Bei H&M setzte man schon in der Vergangenheit nicht groß auf gratis Rückversand. Dort fällt seit vielen Jahren ein Euro für jede Retoursendung an.