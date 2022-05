Ikea investiert Milliarden in den Ausbau des Onlinehandels

Der schwedische Möbel-Gigant Ikea will mit Milliarden-Investitionen den Herausforderungen aus dem Online-Handel begegnen. Der Ikea-Haupteigner Ingka Group wolle 3 Mrd. Euro für neue Möbel-Zentren und den Umbau existierender Filialen bis Ende 2023 aufwenden, damit diese auch als Verteilzentren für den Onlinehandel genutzt werden können, sagte Ingka-Manager Tolga Oncu in einem am Montag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.

Transformation

"Wir reden über eine Transformation unserer Quadratmeter", betonte er: "Warum sollten wir Lagerhallen für unser Onlinegeschäft errichten, wenn wir die Güter aus unseren Filialen versenden können?"