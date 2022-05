Überraschung im eCommerce: Zahl der Internet-Einkäufer rückläufig

In Summe fließen derzeit 11,8 Prozent aller einzelhandelsrelevanten Konsumausgaben in den Online-Handel, das sind 8,9 Milliarden Euro. Zum Leidwesen der Branche gehen davon 5,6 Milliarden an ausländische Plattformen – der Anteil hat sich durch die Corona-Krise erhöht.

Hohes Niveau bleibt

2020 soll ein Ausnahmejahr bleiben, glauben Handelsexperten. Für 2022 wird mit einem geringen Anstieg gerechnet, die ersten Monate waren sogar rückläufig, doch sind diese wegen der Lockdowns in den beiden vergangenen Jahren schwer vergleichbar.

Laut Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der WKO, waren die vergangenen Jahre eher eine Evolution als eine Revolution. „Das ist eine gute Nachricht, für den stationären Handel und für den Online-Handel.“ Die Online-Welle habe den Handel während der Corona-Pandemie also nicht überrollt.