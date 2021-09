OMV will bei Nord Stream 2 Kasse machen

Die Bauarbeiten für Nord Stream 2 haben 2018 begonnen. Die Leitung soll nach Angaben der Betreibergesellschaft 26 Millionen Haushalte versorgen. Die Baukosten werden mit mehr als zehn Milliarden Euro angegeben.

In Österreich wird in rund 30 Prozent der Haushalte Erdgas genutzt, der Verbrauch liegt bei 8,8 Milliarden Kubikmetern. „Erdgas ist in Österreich für 20 Prozent der Treibhausgase verantwortlich“, sagt Klara Schenk, Klimaexpertin bei Greenpeace. Es bestehe zu 96 Prozent aus Methan und sei daher extrem klimaschädlich. Ein großes Problem seien Gasaustritte, die auch bei modernen Pipelines nicht vermeidbar seien.