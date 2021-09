Kosten: Benzin um die Hälfte billiger

Sind Sie ein/e Baby-Boomer, hatten Sie es früher vermutlich einfacher. Wirtschaftswachstum und ein sicherer Job bestimmten Ihr Leben. Und der Lohn eines Mechanikers reichte auch noch für ein schönes Haus. So oder so ähnlich war es damals.

Sind Sie hingegen ein Millennial, schaut die Sache anders aus. Sie sind in ihren späten 20ern, arbeiten sich von einem Praktikum ins nächste und werden wohl nie so viel haben wie ihre Eltern – auch wenn Sie sich noch so sehr anstrengen. So ist das, oder so in die Richtung eben, zumindest wenn es nach der allgemeinen Wahrnehmung geht. Doch was steckt wirklich dahinter?

Vieles ist heute leistbarer

Die Faktenlage zeigt: Der materielle Wohlstand ist hierzulande in den vergangenen Jahren gestiegen, viele Produkte sind heute leistbarer als vor 40 Jahren. Das weiß Wifo-Ökonom Josef Baumgartner. Er hat verglichen, wie lange man mit einem durchschnittlichen Nettoeinkommen eines Industriearbeiters heute und vor 40 Jahren arbeiten musste, um sich bestimmte Güter und Dienstleistungen kaufen zu können.

Für ein Kilo Schweinefleisch etwa musste man 1980 rund eine Stunde und 23 Minuten arbeiten, heute (2020) sind es nur knapp 39 Minuten. In einem Liter Vollmilch steckten damals acht Minuten Arbeitszeit, heute sind es 3,5 Minuten.

Industrialisierung steigerte materiellen Wohlstand

Neben den Lebensmitteln ist auch Kleidung heute deutlich leistbarer. 1980 lag der Aufwand für eine Herrenhose bei mehr als sieben Stunden, im Jahr 2020 waren es nur mehr etwas mehr als drei Stunden. „Der Grund für diese Entwicklung liegt vor allem in der Industrialisierung. Durch den technischen Fortschritt in der Massenproduktion, steigenden Wettbewerb und zum Teil auch durch die Verlagerung der Produktion in Billiglohnländer sind solche Industriegüter heute um einiges günstiger“, sagt Baumgartner.

Die technologische Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte mache zudem auch Geräte wie etwa Waschmaschinen billiger. Auch Autofahren ist heute leistbarer als noch vor einigen Jahrzehnten, zumindest wenn es nach den Treibstoffpreisen geht. Musste man 1980 noch fast acht Minuten für ein Liter Superbenzin arbeiten, sind es heute nur mehr knapp mehr als drei.