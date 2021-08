Essen, tanken, wohnen: Warum ist so vieles teurer geworden?

Höhere Preise, trotz gesenkter Mehrwertsteuer

Dass Restaurant- und Hotelbesuche nicht nur gefühlt mehr kosten, zeigt auch die Statistik: Im Juni 2021 haben sich die Preise hier im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 3,3 Prozent erhöht, zeigt eine Auswertung der Statistik Austria für den KURIER. Und das, obwohl die Mehrwertsteuer für gastronomiebetriebe auf fünf Prozent gesenkt wurde.

Dass Wirte mehr für ihre Zutaten zahlen und Speisen damit teurer werden, ist aber nur eine Teilerklärung. „Gastronomie und Tourismus waren von den Covid-bedingten Schließungen besonders betroffen, der Ausfall an Umsätzen und Gewinnen hat nach der Öffnung zu Preiserhöhungen geführt. Außerdem ist die Buchungslage im Inlandstourismus gut, die Nachfrage steigt, auch das führt zu höheren Preisen“, erklärt Peter Brezinschek, Chefanalyst der Raiffeisen Bank International.

Verkehr, Bekleidung, Wohnen

Die stärksten Preisveränderungen aber spüren die VerbraucherInnen mit einem Plus von 6,5 Prozent in einem anderen Bereich: Im Verkehr. Benzin und Diesel wurden merklich teurer (siehe Grafik weiter unten). „Hier zeigt sich der sogenannte Basiseffekt: Während der Pandemie waren die Preise stark zurückgegangen. Nun greift die Erholung und das zeigt sich in Form einer höheren Inflationsrate“, so Brezinschek.

Bekleidung und Schuhe wurden im Durchschnitt um 4,2 Prozent teurer – was damit erklärt wird, dass Händler ihre Waren nach der Wiedereröffnung der Geschäfte durch enorme Rabatte verkaufen mussten und nun die Preise wieder angehoben wurden. Wohnung, Wasser und Energie kosten im Schnitt um 3 Prozent mehr, die Instandhaltung von Wohnungen 3,8 Prozent, Mieten stiegen um 2,5 Prozent.