Bundesforste-Vorstand: „Wir haben der Versuchung widerstanden“

Was passiert mit dem Schadholz, das die Bundesforste aus dem Wald holen müssen?

Freidhager: Der Anteil des Industrieholzes beträgt in Zeiten mit viel Schadholz ungefähr ein Drittel. Sonst ist es ein Fünftel. Aus Faserholz werden Zellstoff, Papier und Platten hergestellt. Es gibt nicht viele Kunden als Abnehmer für Schadholz. Die Hoffnung ist, dass die chemische Aufschließung von Holz wie etwa Biogas oder Biodiesel für zusätzliche Nachfrage sorgt. Sonst kommen wir beim Faserholz nicht wirklich weiter. Zumal ja auch in den Sägewerken Hackgut und Späne anfallen, die auch in die Zellstofffabriken gehen.

Schöppl: Wir jammern nicht. Das ist der Markt. Es gab von uns keine Rufe nach Regulierung. Zuerst wollten die einen ein Importverbot und dann die anderen ein Exportverbot. Das geht so nicht. Wir wollen keine Eingriffe. Neben dem Kerngeschäft haben wir neue Standbeine wie Immobilien oder Energie aufgebaut. Wir rechnen in diesem Geschäftsjahr mit einem besseren Ergebnis als im vergangenen Geschäftsjahr. Das Ergebnis war bisher immer positiv. Wir haben in den vergangenen Jahren Rekordinvestitionen durchgeführt.

Welche Baumarten werden angesichts des Klimawandels bei den Neupflanzungen der Bundesforste verwendet?

Freidhager: Früher wurden von den Bundesforsten pro Jahr acht bis 10 Millionen Jungbäume eingepflanzt. Davon waren neuneinhalb Millionen Fichten. Das waren die Zeiten der Kahlschlagwirtschaft. Heuer werden wir 1,4 Millionen Bäumchen versetzt. Der Anteil der Fichte beträgt weniger als 50 Prozent. Der Anteil an Lärchen, und Tannen ist deutlich gestiegen. Es gibt einen klaren Trend zur nachhaltigen Waldwirtschaft, die auf Naturverjüngung setzt.