Ein 69-Jähriger ist Donnerstagvormittag bei Forstarbeiten in Steinach am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) tödlich verletzt worden. Der Mann zog zusammen mit einem 71-Jährigen Holzstämme mit einer Seilwinde zu einem Forstweg, als einer der Stämme plötzlich seitlich wegrollte und den 69-Jährigen überrollte.

Sein Arbeitskollege setzte die Rettungskette in Gang, für den Einheimischen kam aber jede Hilfe zu spät. Er verstarb trotz sofortiger medizinischer Betreuung noch vor der Einlieferung in die Innsbrucker Klinik. Ein Obduktion wurde angeordnet. Im Einsatz standen die Rettung Steinach, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber.