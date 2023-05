OMV hält an Borealis fest, Ex-Chef Rainer Seele entlastet

Wachsen soll dabei insbesondere der Bereich Chemie, in dem bisher etwa 30 Prozent des Ergebnisses erwirtschaftet werden. Eine zentrale Rolle kommt dabei der Kunststoff-Tochter Borealis zu. Vor drei Jahren hat die OMV im größten Deal der österreichischen Wirtschaftsgeschichte die Mehrheit an dem Unternehmen übernommen. Ein kolportierter Verkauf an OMV-Kernaktionär ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) dürfte für Stern derzeit nicht zur Debatte stehen. Konkret gefragt, ob die Borealis-Anteile der OMV in ein gemeinsames Kunststoff-Unternehmen mit ADNOC eingebracht werden könnten, äußerte sich Stern nicht.