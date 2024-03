Österreichs Unternehmen droht eine Insolvenzwelle

Im Vorjahr haben die milliardenschweren Pleiten der Signa Holding, der Signa Prime und der Signa Development alle übrigen Insolvenzen in den Schatten gestellt, doch heuer legen auch die „normalen“ Firmenpleiten massiv an Geschwindigkeit zu.

1.500 Prozent höhere Passiva

„Bau, Handel und Gastro machen 50 Prozent der Insolvenzen aus“, sagt Götze. Vor allem der Wohnbau ist von den massiven Preissteigerungen, den restriktiven Kreditvergaberegelungen und in weiterer Folge dem niedrigen Stand bei den Baubewilligungen betroffen. „Zum Teil sind es aber auch Strukturprobleme, wenn man an den Handel denkt“, sagt Götze. Der Online-Handel setzt dem stationären Handel zu. Im Bundesländervergleich entfällt der stärkste Zuwachs mit fast 84 Prozent auf das Burgenland, gefolgt von OÖ mit fast 71 Prozent und Vorarlberg mit 64,3 Prozent. In Kärnten beträgt der Anstieg 39 Prozent, aber die Passiva sind um 1.500 Prozent auf 208 Millionen Euro gestiegen. „Die haben in den vergangenen Wochen größere Insolvenzen gehabt, was ungewöhnlich ist für Kärnten“, sagt Götze. Allein 97,4 Millionen Euro Verbindlichkeiten entfallen auf zwei Gesellschaften des Solarjachten-Bauers ASAP.