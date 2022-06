Österreichische Hagelversicherung: "Heuer kann noch viel passieren"

Zweimal Oberösterreich und dreimal Kärnten – das waren heuer bisher die Hagel-Hotspots in Österreich. Vereinzelt kleinere Schäden gab es aber in allen Bundesländern, sagt Mario Winkler, Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung.

Öfter starker Hagel

Die Schäden haben sich laut Winkler in Oberösterreich auf 15 Millionen Euro und in Kärnten auf vier Millionen Euro belaufen, österreichweit liegen sie bis dato bei 25 Millionen Euro. Für eine Bilanz ist es jedoch noch zu früh, sagt Winkler: „Die klassischen Hagelmonate sind Juli und August. Wir stehen also erst im ersten Drittel der Hagelsaison. Da kann noch viel passieren.“

Durch den Klimawandel würde starker Hagel immer früher einsetzen, wie das jetzt im Juni zu spüren sei.