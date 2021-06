Österreichische Arbeitnehmer sind flexibler als ihr Ruf

Weiterbildungen

Auch bei der Bereitschaft zur Weiterbildung gibt es für Arbeitgeber erfreuliche Zahlen: Eine große Mehrheit von 85 Prozent erklärt sich theoretisch dazu bereit, 60 Prozent gehen sogar davon aus, dass es für sie in den nächsten fünf Jahren relevant werde.

Und auch das Klischee, das die junge Generation sich in der Arbeit nicht engagieren will, dürfte nicht stimmen. So spielen Umwelt- und Klimaschutz für mehr als die Hälfte der Unter-30-Jährigen eine Rolle in der Berufswahl.