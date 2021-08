Österreich will zum 5G-Vorreiterland werden

Bei 5G gehe es nicht nur um den individuellen besseren Mobilfunk-Empfang, sondern um hochinnovative Anwendungen in der Industrie oder zum Beispiel in der Medizin: So könnte mithilfe von Telemedizin und Robotik ein Hunderte Kilometer entfernter Chirurg einen Patienten operieren. Automatisches Fahren wiederum könnte dazu führen, dass künftig nicht mehr Busse mit 60 Sitzen komplett leer über das Land geschickt werden, so Köstinger. 5G sei ein "Gamechanger" wie seinerzeit die Erfindung des iPhones, findet auch A1-Chef Thomas Arnoldner, der gemeinsam mit den CEOs von Magenta und Drei, Andreas Bierwirth und Rudolf Schrefl, am Hintergrundgespräch teilnahm.

Bierwirth erhofft sich durch 5G Rückenwind für das Homeoffice, was auch ein "Boost" für ländliche Regionen bedeute – sowie für Eltern kleiner Kinder, die damit leichter am Erwerbsleben teilnehmen können. "Österreich kann eines der digitalsten Länder Europas werden", sind Ministerin und Manager überzeugt.