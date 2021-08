Von E-Mobilität bis Wasserstoff: Ziemlich viel Zukunftsmusik in Alpbach

Was Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) wenig später im Gespräch mit dem KURIER strikt abwehrt. In Österreich seien Atomkraftwerke "ausgeschlossen", auch wenn Brüssel neuen AKW "nicht im Weg stehen wird", wie Klimaschutzkommissar Frans Timmermanns kürzlich gemeint hat.

Österreich ist Vorreiter bei erneuerbarer Energie in Europa, 30 Prozent müsse importiert werden, so Schramböck. Woher kommt also der stark steigende Bedarf? Die Ministerin setzt auf einen weiteren Ausbau erneuerbarer Energie (was zum Beispiel noch mehr Windparks bedeutet) und auf "Energiepartnerschaften", zum Beispiel mit der Ukraine, die bereits eine Pipeline-Infrastruktur hat (in der derzeit russisches Gas fließt). Österreich kämpft außerdem in Brüssel für einen Bonus wegen seiner Atomkraftfreiheit.