Österreich Werbung: Lisa Weddig tritt als Chefin ab

Die Chefin der Österreich Werbung, Lisa Weddig, hat das Präsidium informiert, dass sie die Österreich Werbung (ÖW) aus persönlichen Gründen verlassen will, um in ihre Heimat Deutschland zurückzukehren, teilt die Österreich Werbung am Montag mit.

Das Präsidium werde dem persönlichen Wunsch Weddigs nach einer einvernehmlichen Auflösung ihres Vertrags nachkommen. „Die Ausschreibung der ÖW-Geschäftsführung wird gemäß Stellenbesetzungsgesetz sowie dem Public Corporate Governance Kodex zeitnah erfolgen. Um einen guten und verlässlichen Übergang sicherzustellen, wird Lisa Weddig bis 31.3.2023 für die Weiterführung der Geschäfte zur Verfügung stehen und gemeinsam mit dem Management-Team Stabilität gewährleisten. Bis zu diesem Zeitpunkt soll auch eine Entscheidung über die Nachfolge getroffen werden“, teilt Tourismus-Sektionschefin Ulrike Rauch-Keschmann mit.