Österreich Spitzenreiter bei Unternehmenspleiten in Westeuropa

Inflation, die hohen Energiepreise und Lieferkettenprobleme haben die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Europa deutlich ansteigen lassen. Im Jahr 2022 wurden in Westeuropa (EU-14, Großbritannien, Schweiz und Norwegen) 139.973 Firmeninsolvenzen registriert. Das ist ein Plus von 24,2 Prozent (2021: 112.686 Fälle). In Osteuropa legte die Zahl der Unternehmensinsolvenzen sogar um 53,5 Prozent zu. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Creditreform Wirtschaftsforschung.

Spitzenreiter bei den Unternehmenspleiten in Westeuropa ist Österreich. Hierzulande stiegen die Firmenpleiten um 59,7 Prozent, gefolgt von Großbritannien (+55,9 Prozent), Frankreich (+50,0 Prozent) und Belgien (+41,7 Prozent). Auch in der Schweiz, in Irland, den Niederlanden, in Spanien, Norwegen, Finnland, Schweden und Deutschland nahm die Zahl der Unternehmensinsolvenzen zu.