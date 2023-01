Österreich macht 74 Milliarden Euro neue Schulden

Unsicherheiten bei der Gasversorgung, der Krieg in der Ukraine, Österreich als relativ kleines Land und vor allem stark steigende Staatsschulden: eine Gemengelage, die nicht dazu angetan ist, um bei Investoren viel Vertrauen zu erzeugen. Die Folge: Österreichs Zinslast steigt beträchtlich. Das zeigen neue Zahlen der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA). „2023 wird die Summe, die der Bund für Zinszahlungen ausgeben muss, erstmals seit 2012 wieder steigen“, sagte Geschäftsführer Markus Stix im Klub der Wirtschaftspublizisten.

Konkret lag die durchschnittliche jährliche Verzinsung neuer Schuldenaufnahmen (mehrheitlich in Form von Staatsanleihen) in den Jahren 2019 bis 2021 aufgrund der Verwerfungen auf den Finanzmärkten sogar im negativen Bereich (bis zu minus 0,34 Prozent). Das heißt, Österreich erhielt sogar von den Investoren Geld, damit sie in sicheren heimischen Staatsanleihen investieren konnten. Die Anleihen waren so begehrt, dass sie oft mehrfach überzeichnet waren. Doch das große Griss ist seit einigen Monaten vorbei. „Die Nachfrage ist deutlich zurückgegangen“, sagte Stix.