Staatsschulden könnten uns nach der Krise auf den Kopf fallen

Die Luftfahrt ist laut Günther Ofner, Vorstandsdirektor des Flughafens Wien, von der Pandemie am stärksten getroffen, dennoch bleibt er optimistisch. Derzeit würden weltweit 950 neue Flughäfen gebaut. So viele Menschen wie noch nie wollen heuer in den Urlaub fliegen.

Mit der Luftfahrt werde es auch in Zukunft bergauf gehen, allerdings brauche es dafür einen nachhaltigen Treibstoff. Synthetisches Kerosin könnte dafür die Lösung sein, so Ofner.