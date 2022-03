OeNB rechnet mit geringerem Wachstum und höherer Inflation

57 Mio. Euro Gewinn an den Bund

Die Oesterreichische Nationalbank schüttet für das Geschäftsjahr 2021 57 Mio. Euro an den Bund aus. Das ist deutlich mehr als im Vorjahr - damals waren es 8 Mio. Euro - aber sehr viel weniger als noch vor einigen Jahren. Im Jahr 2019 gingen über 200 Mio. an den Bund. Zusätzlich zu den 57 Mio. werden 24 Mio. Euro an Körperschaftssteuer (Köst) an den Bund abgeführt. Die Pandemie und die daraus resultierenden Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) belasteten das Ergebnis.