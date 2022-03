Immobilien bleiben attraktiv

Laut Oesterreichische Nationalbank (OeNB) erreichte mit 12,6 Prozent im gesamtösterreichischen Durchschnitt die Preissteigerung an den heimischen Wohnimmobilienmärkten einen neuen Höhepunkt. Hans-Christian Vallant, Geschäftsführer Raiffeisen Bausparkasse: „Das Thema Wohnen und damit auch Immobilien deckt ein zentrales Bedürfnis von Menschen ab. Das wird auch in Zukunft so sein.“