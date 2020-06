Nowotny: Eurozone ist "Schwachstelle" der Welt

Bei der Präsentation der neuesten Wirtschaftsprognose der Oesterreichischen Nationalbank redete deren Gouverneur Ewald Nowotny nicht lange um den heißen Brei herum: „Der Euroraum ist die Schwachstelle der Weltwirtschaft.“

Seit November 2011 werden die Wachstumsprognosen ständig nach unten revidiert, die Wirtschaftspolitik habe die Dynamik des Abschwungs unterschätzt.

Aktuell geht die OeNB 2013 von einem BIP-Rückgang um 0,6 Prozent für die Eurozone aus. Im Gegensatz zu der US-Wirtschaft ist es nicht gelungen, sich von der Rezession zu befreien – vor allem, weil am alten Kontinent eine starke Binnennachfrage fehlt. Selbst Staaten wie Finnland und die Niederlande stecken mittlerweile in der Rezession. Das heißt, ihre Wirtschaftsleistung hat seit mindestens zwei Quartalen nicht mehr zugelegt (siehe Grafik). Und auch die viel gepriesene Wachstumslokomotive Deutschland verliert an Dynamik. „Eine beunruhigende Entwicklung“, kommentiert Nowotny.

Hoffnung macht die Tatsache, dass die Exporte und Investitionen wieder etwas in die Gänge kommen. Experten hoffen daher, dass die Talsohle Mitte des laufenden Jahres durchschritten ist.