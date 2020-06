Österreichs Wachstum höher als erwartet

Viele Staaten hätten einen massiven Refinanzierungsbedarf, sprich, sie müssen neue Schulden aufnehmen. In Zeiten wie diesen sei dies mit höheren Risikoaufschlägen verbunden. Hinzu komme die prekäre Lage vieler Banken. Österreichs Institute befinden sich aber laut Nowotny "in guter Liquiditätslage". Anders die Situation in Spanien, die er mit jener Irlands vor drei Jahren vergleicht. Das Land musste wegen der vielen faulen Kredite seine Banken stützen und schließlich unter den Rettungsschirm flüchten. Für Nowotny ist Irland mittlerweile ein "Erfolgsmodell". Er hofft, dass Spanien dem von den Iren eingeschlagenen Weg folgt. "Je länger die Dinge aufgeschoben werden, desto teurer können sie werden."

Spanien, aber auch Italien, sei jedenfalls nicht mit Griechenland zu vergleichen. "Die Wirtschaft steht deutlich besser da." Zu Griechenland will er erst nach den Wahlen am 17. Juni wieder Stellung nehmen. Sorge bereitet ihm, dass erst vier Staaten den neuen Rettungsschirm ESM ratifiziert haben. Er soll am 1. Juli in Kraft treten.