Was Österreich beim Ökostrom gelungen ist und wo die ÖVP blockiert

In dem Gesetz wurden die Ausbauziele für die einzelnen Ökostrom-Technologien und die jeweiligen Förderungen festgelegt (siehe Grafik). Bis 2030 soll Österreich seinen Strombedarf bilanziell (Produktion und Verbrauch über das Jahr gerechnet, Anm.) aus Erneuerbaren decken können.

Die Bundesregierung hat eine Reihe an Förderpaketen für spezifische Technologien aufgelegt, etwa für Wasserstoff, den Heizungstausch und die E-Mobilität.

Mit dem ÖNIP gibt es erstmals in Österreich einen Plan, wie die verschiedenen Energienetze aufeinander abgestimmt ausgebaut werden sollen. Die überregionalen Netze von Strom-, Gas und künftige Wasserstoff müssen aufeinander abgestimmt werden, damit die notwendige Infrastruktur auch der Energiespeicher möglichst effizient funktioniert.

Nicht direkt mit dem Erneuerbaren-Ausbau hängt die Einführung eines CO 2 -Preises zusammen. Allerdings dürfte diese Bepreisung in den kommenden Jahren in ganz Europa eine große Wirkung entfalten, denn sie wird fossile Energieträger schrittweise verteuern, wodurch Erneuerbare naturgemäß attraktiver werden.

Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz

Mit dem EABG sollte eine EU-Richtlinie umgesetzt werden, um den Erneuerbaren-Ausbau zu beschleunigen. Das Vorhaben wurde Anfang 2023 angekündigt, im Herbst hätte die Richtlinie in nationales Recht umgesetzt sein sollen.

Vorgesehen war darin unter anderem die verpflichtende Ausweisung von Beschleunigungsgebieten, in denen Infrastruktur einfacher errichtet werden kann. Laut Pauritsch wäre das auch für die Umsetzung des ÖNIP wichtig.

Elektrizitätswirtschaftsgesetz

Knapp vor dem Ziel gescheitert ist das ElWG, das das mehr als zwanzig Jahre alte Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ElWOG) ablösen sollte. Auch hier geht es um die Umsetzung von EU-Vorgaben, in der Angelegenheit läuft bereits ein Vertragsverletzungsverfahren.

Für Prechtl-Grundnig ist das „absurd“ und „wirklich ärgerlich“. Die ÖVP begründe ihren Widerstand damit, dass erst noch eine neue EU-Binnenmarktrichtline berücksichtigt werden soll, die EEÖ-Chefin hält das für „scheinheilig“. „Die ÖVP will das jetzt einfach nicht mehr“, sagt Prechtl-Grundnig zum KURIER.

Nationaler Klima- und Energieplan

Säumig ist Österreich auch beim NEKP. In diesem müssen die EU-Mitglieder skizzieren, wie sie ihre Klima- und Energieziele bis 2030 erreicht wollen. Österreich ist inzwischen das einzige Land ohne NEKP, selbst Beitrittskandidat Ukraine hätte einen eingereicht, bemängelt Pauritsch.

Zwar hat das grüne Klimaschutzministerium einen Entwurf nach Brüssel geschickt, die ÖVP legte aber ein Veto dagegen ein. Auch in dieser Sache läuft ein Vertragsverletzungsverfahren.

Erneuerbares-Gas-Gesetz

Schlecht steht es auch um das Erneuerbares-Gas-Gesetz für den Hochlauf von „grünen“ Gasen wie Biomethan und Wasserstoff aus Ökostrom. Die Regierung ist sich dabei zwar einig, sie bräuchte aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat und weder SPÖ noch FPÖ wolle dem Regierungsentwurf zustimmen.