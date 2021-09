Ökonom Brunnermeier: „Sollten uns nicht in Sicherheit wiegen“

Zweite Option?

Es passiert erst einmal gar nichts und die US Notenbank fährt ihre aktuellen Kurs später radikaler zurück. Das würde dann vor allem die Schwellenländer treffen. Sie profitieren von der aktuellen Nullzinspolitik der Fed, weil sie so zu billigen Geld kommen. Zahlt die Fed wieder Zinsen, ziehen Anleger ihr Geld wieder aus den Schwellenländern ab. Europa hat übrigens einen Vorteil.

Welchen?

Die geldpolitische Entwicklung in Europa hinkt jener der USA um sechs Monate hinterher. Die EU kann sich also in den USA anschauen, ob sich die Inflation verfestigt. Es wird interessant, ob die EZB anderes reagiert als die Fed. Mich besorgt, dass die Notenbanker so tun, als wäre es fix, dass wir es mit einem temporären Phänomen zu tun haben.

Müssen Sparer jetzt um ihr Erspartes fürchten?

Es kann schon sein, dass wir in Europa die nächsten Jahre eine Inflation über zwei Prozent haben werden. Bleiben die Zinsen bei null Prozent, schrumpft also das Ersparte am Sparkonto real jedes Jahr um mehr als zwei Prozent. Dagegen freuen sich Hausbauer, deren Schulden entwertet werden. Speziell in den Südländern, wo traditionell viele im Eigenheim wohnen, werden sich viele freuen.

Ist also doch Betongold das einzig Wahre?

Die Investition ins Eigenheim ist sicher die bessere Investition als das Sparbuch. Bei einer Wohnung, die man vermieten will, ist das schon wieder anders, weil es nicht unwahrscheinlich ist, dass Mietgrenzen eingeführt werden. In Deutschland hört man die Rufe nach dem Mietdeckel ja schon.

Bleiben Aktien. Warum haben die Börsenkurse abgehoben, während die Realwirtschaft am Boden war?

Die Zentralbanken haben in der Pandemie sehr aggressiv reagiert, die Zinsen gesenkt und Unternehmensanleihen aufgekauft. Das hat die Märkte beruhigt. In den USA haben viele Kleinanleger ihre „Fördergelder“ vom Staat in Aktien angelegt und an den Börsen spekuliert, weil sie ihr Geld im Grunde nirgends ausgeben konnten. Es gibt mehrere Faktoren, die zusammen gespielt haben. Letztlich hat eine gute Entwicklung der Börse in New York Strahlkraft auf die Weltmärkte.