Öklo wächst kräftig, will mit Urin Bier brauen

Insgesamt wurden 2,5 Mio. Euro mit auf Kreislauffähigkeit ausgerichteten Plumpsklos erwirtschaftet. Auch das heurige Jahr läuft gut an. 400 Toiletten wurden bereits ausgeliefert und werden von Öklo entleert und betreut.

Besonders in Wien gebe es stark steigendes Interesse, sagt Öklo-Gründer Nikolaos Bogianzidis zum KURIER. Von der Stadt Wien seien für 2025 bereits 600 Toiletten angefragt worden.

Nach der Flaute der vergangenen Jahre am Bau hat auch das Baustellengeschäft wieder Fahrt aufgenommen. Der Umsatzanteil liegt bereits bei 25 Prozent und damit gleichauf mit dem Event-Geschäft, bei dem die mobilen Häusln etwa bei Festivals zum Einsatz kommen. Die restlichen 50 Prozent mache Aufträge der öffentlichen Hand, also von Kommunen, aus.

Öklos in Salzburg, Innsbruck, Berlin und Budapest

Heuer will man verstärkt in den Westen Österreichs expandieren. In der Stadt Salzburg wurden die ersten Öklo-Toiletten bereits aufgestellt. Innsbruck soll folgen. Auch aus Berlin und Budapest gebe es Anfragen, erzählt Bogianzidis.

In mehr als zehn deutschen Städten, darunter München, Köln und Bonn stehen bereits mobile Plumpsklos von Öklo. Sie wurden von den Kommunen angekauft und werden auch von ihnen gewartet. In Österreich sorgt Öklo meist selbst für die Wartung und Entleerung der Häusln aus Holz.