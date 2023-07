Premiere für das "Missoir", Österreichs erstes Frauen-Urinal

Während Männer ihr kleines Geschäft bei Großveranstaltungen an mobilen Pissoirs zügig verrichten können, steht Frauen diese Möglichkeit im Allgemeinen nicht zur Verfügung. Diese historische Geschlechter-Ungerechtigkeit will der heimische Mobiltoiletten-Hersteller Öklo nun auflösen.

Am heute, Donnerstag, am Karlsplatz beginnenden Popfest Wien feiert das in Kooperation mit einem Berliner Unternehmen entwickelte "Öklo Missoir", Österreichs erstes Damen-Urinal, seine Premiere. Das Versprechen des Wolkersdorfer Herstellers: ein hygienischerer, unkomplizierterer und vor allem flotterer Toilettengang.