Das Popfest Wien bietet auch heuer vielen Künstlern eine tolle Bühne

Der Auftakt erfolgt am Donnerstag (27. Juli) um 18.30 Uhr auf der Seebühne am Karlsplatz, dem Festival-Zentrum. Die Eröffnung soll ein „Gemischtwarenabend“ werden und „einen Querschnitt durch alles“ bieten, sagt Anna Mabo. Auf der Bühne werden dann Acts stehen, „die noch nie am Popfest waren“. Darunter sind das Quartett Das schottische Prinzip, über die Mabo folgendes sagt: Sie klingen wie „eine Brecht-Oper meets Hildegard Knef meets Punk meets Girl Band“.

Am Eröffnungstag wird auch Andreas Binder alias Salò zu erleben sein. Der Musiker liefert um 20.30 Uhr eine energiegeladene Mischung aus Punk und Neue Deutsche Welle. Eine gut abgeschmeckten Mischung ist hingegen das Programm, das sich aus Newcomern und „lokalen Legenden“, wie Dorian Concept es sagt, zusammensetzt.

Es wird aber nicht nur musiziert und gefeiert, sondern auch geredet: Am Freitag im Club U etwa über die Selbstausbeutung im Musikbusiness.