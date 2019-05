ÖGB-Chef Wolfgang Katzian: „Streikfonds ist total gut gefüllt“

Der Finanzskandal um die alte Bawag

Die frühere Gewerkschaftsbank Bawag war Mitte der 2000er-Jahre durch einen Finanzskandal mit hohen Spekulationsverlusten in Schieflage geraten. Rund 3,5 Milliarden Euro soll die Bawag dabei verloren haben. Die Bank hatte den ÖGB in eine Krise gestürzt und wurde um 3,2 Milliarden Euro an US-Finanzinvestoren verkauft.

Dabei war die Beteiligung an der Bawag eigentlich der Streikfonds, sprich der Geldtopf, aus dem die Streikgelder bezahlt werden. Durch diese Krise war nun Ebbe.