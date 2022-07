OECD sieht Reformbedarf bei Wohnimmobiliensteuern

Reformen der Wohnbesteuerung könnten auch bei der Reduzierung von CO2-Emissionen helfen, besagt die OECD-Studie. Steueranreize für die energetische Sanierung von Wohnimmobilien sollten demnach stärker auf einkommensschwache Haushalte abzielen. Aktuell würden 17 Prozent der energiebedingten CO2-Emissionen in den OECD-Staaten auf den Wohngebäudesektor entfallen.

Im OECD-Schnitt (wie auch in Österreich) mache selbstgenutztes Wohneigentum rund die Hälfte des Vermögens eines Haushaltes aus. Ein "unverhältnismäßig großer Anteil" des gesamten Immobilienvermögens entfalle aber auf Haushalte am oberen Ende der Einkommens- und Vermögensverteilung sowie auf ältere Haushalte. Jüngere Menschen täten sich wegen der in den letzten 30 Jahren stark gestiegenen Preise zudem immer schwerer, Wohneigentum zu erwerben.