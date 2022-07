Wiener Büromarkt: Leichtes Plus nach Flaute

Die Neuflächenproduktion wird sich 2022 mit 126.100 m2 im Vergleich zum Vorjahr (ca. 66.700 m2) fast verdoppeln. Da bereits fast 90 Prozent der heuer fertiggestellten Büroflächen vermietet sind, können größere Flächengesuche kurzfristig nicht bedient werden.

Warten auf Fertigstellung

Unternehmen, die stylishe und ausgefallene Büroflächen in Top-Lagen suchen, finden derzeit kein bezugsfertiges Angebot vor. Erst in den kommenden zwei Jahren gelangen mit dem VIO Plaza (rund 22.600 Quadratmeter) in Meidling (siehe Bild oben), dem Urban Garden (ca. 15.500 Quadratmeter) in Favoriten und dem Francis (ca. 40.000 Quadratmeter) in Alsergrund wieder Top-Objekte in gut erschlossenen Lagen zur Vermietung.