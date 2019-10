ÖBB-Nachtzüge nach Brüssel kommen am späten Vormittag an

Anfang Oktober ließ ÖBB-Chef Andreas Matthä, mitten in den Diskussionen um eine klimafreundlichere Verkehrspolitik, mit einer interessanten Ankündigung aufhorchen. Ab Jänner 2020 wird es eine neue Nachtzugverbindung von Österreich nach Brüssel geben. Nun haben die ÖBB die Strecken und die Abfahrts- und Ankunftszeiten bekannt gegeben. Neben der Verbindung Wien - Brüssel wird es auch eine Verbindung Innsbruck - Brüssel geben. Ab Jänner 2020 werden pro Woche jeweils zwei Nachtzüge zwischen Innsbruck, Wien und der belgischen Hauptstadt verkehren.

Sonntags und mittwochs startet der Nightjet laut derzeitigem Fahrplan um 20:38 in Wien und um 20:44 in Innsbruck. Die Ankunftszeit könnte für Menschen, welche aus beruflichen Gründen die Hauptstadt der Europäischen Union aufsuchen wollen, problematisch sein. Die planmäßige Ankunftszeit in Brüssel-Nord ist Montags und Donnerstags jeweils 10:45 und in Brüssel-Midi 10:55. Retour geht es montags und donnerstags ab Brüssel-Midi um 18:04 und ab Brüssel-Nord um 18:16 mit Halten in Innsbruck um 9:14 und in Wien um 8:27. Laut der ÖBB-Webseite sind die Tickets für diese Verbindung ab 15. November 2019 im ÖBB-Ticketshop buchbar.