Kritik am ÖBB-Spitzenpersonal: Managementprobleme und Versorgungsjobs

So verlängerte Matthä zuletzt als Aufsichtsratsvorsitzender alle drei Vorstände des Teilkonzerns Personenverkehr. „Ein klares Zeichen von Kontinuität in herausfordernden Zeiten“, argumentierte Matthä im Sommer. Kontinuität ja, aber leider in schlechter Performance. Fakten schaffen vor dem Abgang der grünen Ministerin Leonore Gewessler.