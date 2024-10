Streit im Vorstand: Warum beim Verbund jetzt die Funken fliegen

Das scheint im Verbund, der nie als frauenfeindlich auffiel und den Frauenanteil in Management und Belegschaft in den letzten Jahren deutlich vergrößerte, nicht der Fall zu sein. Im Gegenteil. Die diplomierte Elektrotechnikerin und Betriebswirtin scheint, freundlich ausgedrückt, etwas schwierig in Sachen Zusammenarbeit und Mitarbeiter-Führung zu sein. So hört man es einhellig aus Unternehmen, Aufsichtsrat und Eigentümerkreisen.

Finanzminister dagegen

Nach ihrem Abgang in Wien ging Zapreva-Hennerbichler nach Hannover und dockte beim Regionalversorger enercity AG als Vorstandsvorsitzende an. Im Vorjahr bewarb sie sich um den neu ausgeschriebenen, vierten Vorstandsposten im Verbund-Konzern. Vorgabe des Aufsichtsratspräsidiums: Eine Frau mit Kompetenz in Erneuerbarer Energie. Der Verbund will bis 2030 ein Viertel der gesamten Energieproduktion aus Photovoltaik und Windkraft erzielen.

Zapreva-Hennerbichler legte unter den rund 30 Bewerbern die beste Präsentation hin, Headhunter Spencer Stuart hatte international gesucht.

„Ja, wir haben Diskussionen im Vorstand. Aber es sind gute Diskussionen, die zu guten Lösungen führen“, mehr will Zapreva-Hennerbichler gegenüber dem KURIER nicht sagen. Verbund-Chef Strugl kalmiert: “Wir haben ein sehr konstruktives, professionelles Arbeitsverhältnis und eine gute Zusammenarbeit“.

Ist ja nicht so, dass im parteipolitisch fein austarierten Vorstand in der Vergangenheit nur Harmonie und Glückseligkeit geherrscht hätten. Fast immer gab es tiefe Grabenkämpfe an der Spitze, zuletzt unter CEO Wolfgang Anzengruber (ÖVP). Ebenso in der Phase des späteren SPÖ-Bundeskanzlers Christian Kern.

Noch-Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), vormals selbst in der Energie-Wirtschaft tätig, soll übrigens gegen eine Aufstockung des Verbund-Vorstandes und von der Auswahl des Aufsichtsrates nicht begeistert gewesen sein. Zoff im Management kann sich der Energiekonzern jetzt schon gar nicht leisten, die fetten Rekordjahre sind vorläufig vorbei.

