"Weihnachtsverkehr gesichert"

Im Gespräch mit Armin Wolf erklärte dieser, dass die ÖBB sich ob des "Jahrhundertschadens" in einer schwierigen Situation befinde. Im Vorfeld waren Reisewarnungen ausgesprochen worden, was gut funktioniert habe. Es mache ihn persönlich betroffen, dass die "unglaubliche Menge" an Regen noch immer zu überschwemmten Kellern führe. Aber: "Wir kämpfen im wahrsten Sinne des Wortes rund um die Uhr. Die Kapazität aus dem Jahr 2012 ist ab morgen wieder sichergestellt. Ganz wichtig, wir werden ab 15. Dezember die Neubaustrecke wieder in Betrieb nehmen können." Darüber freue er sich, da "der Weihnachtsverkehr gesichert" sei. Zuvor meinte Matthä noch, dass die Öffnung der Weststrecke "heuer nichts mehr wird".