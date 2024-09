ÖBB-Chef über Weststrecke: „Heuer wird es nichts mehr werden“

Das Unwetter legte vor knapp zwei Wochen den Bahnverkehr auf der neuen Weststrecke in Niederösterreich komplett lahm. Die Regenwolken sind mittlerweile weitergezogen, aber ein Problem bleibt: Der Bahnhof Tullnerfeld steht nach wie vor unter Wasser.

Die Reparatur der sogenannten neuen Weststrecke soll nämlich einige Monate dauern. Doch was heißt das für die Passagiere? „Heuer wird es nichts mehr werden. Das wäre jenseits eines Wunders“, sagt ÖBB-Chef Andreas Matthä . Die Arbeiten sollen sich voraussichtlich über den Jahreswechsel ziehen, da die Sicherheitseinrichtungen vor den Atzenbrugger-Tunneln komplett erneuert werden müssen.

Als Folge sind Bahnfahrten zwischen Wien und St. Pölten hier nicht möglich. Aktuell wird über die alte Weststrecke ausgewichen, dort ist allerdings auch nur ein eingleisiger Betrieb möglich. Und an dieser Situation wird sich so schnell nichts ändern.

Allerdings benötige man für den Brandschutz alle Rauchmelder und Notrufeinrichtungen. Auch die Sensoren von Brandschutztüren seien betroffen. „All das muss leider erneuert werden – und das dauert“, so der ÖBB-Chef. Grund dafür seien lange Lieferzeiten.

Problem ist nicht nur der Bahnhof Tullnerfeld, sondern auch die Tunnel entlang der Strecke. Schienen und Oberleitungen seien „soweit in Ordnung“, diese könne man relativ rasch sanieren, sagte Matthä.

Speed Dating soll helfen

Hoffnung macht, dass von 24. bis 27. September die „Innotrans“, eine Fachmesse für Bahn- und Verkehrstechnik in Berlin stattfindet. „Die Innotrans ist fast ein Glücksfall. Weil ich habe alle Lieferanten an einem Punkt. Wir machen den ganzen Tag Speed Dating“, erklärt Matthä. Vieles passiere dort auch im Vorhinein, da man noch nicht für alle Tunnel abschätzen könne, was konkret gebraucht werde. „Aber das ist letztendlich wurscht. Hauptsache, wir kriegen möglichst schnell die Ersatzmaterialien.“